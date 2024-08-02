Вестник Кавказа

Иран ударит по Израилю в течение суток – СМИ

Иран ударит по Израилю в течение суток – СМИ
© Фото: Tasnim
Удар Ирана по Израилю, который Тегеран анонсирует в течение почти двух недель, прошедших с момента убийства Исмаила Хании, может быть совершен в ближайшие 24 часа. Такой прогноз дают американские СМИ.

Израиль может подвергнуться удару со стороны Ирана менее чем через сутки, такую информацию передает Fox News.

При этом американский телеканал ссылается на собственные источники во властных структурах в регионе.

По их словам, момент удара приближается. Как именно будет совершена атака, источники не уточнили.

Напомним, Тегеран обещает дать жесткий ответ на гибель главы политбюро радикального политического движения ХАМАС – Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля, и ИРИ считает Израиль виновным в этом деянии. Тель-Авив официально не комментирует эти обвинения.

Стоит отметить, что в числе возможных дат нанесения удара ранее источники называли еврейскую памятную дату Тиша бе ав, или 9 Ава, которое считается самым траурным днем в Израиле. Эта дата по еврейскому календарю начинается сегодня вечером, примерно в девять часов вечера по московскому времени.

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