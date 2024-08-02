Иран ударит по Израилю в течение суток – СМИ

Израиль может подвергнуться удару со стороны Ирана менее чем через сутки, такую информацию передает Fox News.
При этом американский телеканал ссылается на собственные источники во властных структурах в регионе.
По их словам, момент удара приближается. Как именно будет совершена атака, источники не уточнили.
Напомним, Тегеран обещает дать жесткий ответ на гибель главы политбюро радикального политического движения ХАМАС – Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля, и ИРИ считает Израиль виновным в этом деянии. Тель-Авив официально не комментирует эти обвинения.
Стоит отметить, что в числе возможных дат нанесения удара ранее источники называли еврейскую памятную дату Тиша бе ав, или 9 Ава, которое считается самым траурным днем в Израиле. Эта дата по еврейскому календарю начинается сегодня вечером, примерно в девять часов вечера по московскому времени.