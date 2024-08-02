Израиль и Иран обменялись военными сигналами

В Иране заявили о том, что не оставят действия Израиля безнаказанными. В свою очередь власти еврейского государства заявили, что готовы к любому развитию ситуации.

Тегеран продолжает угрожать Израилю «жестким ответом» на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В понедельник о том, что действий властей еврейского государства не окажутся безнаказанными заявил высокопоставленный представитель военных кругов Ирана, пишет ТАСС.

В свою очередь представитель пресс-службы Армии обороны Израиля завила о том, что армия страны готова к любому развитию событий.

«Все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности. Армия обороны Израиля продолжает активные действия в войне с терроризмом на всех границах»

– представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова

Отметим, что страны Запада активно призывают Израиль и ХАМАС к прекращению боевых действий. В частности сегодня об этом заявили лидеры Великобритании, Германии и Франции.