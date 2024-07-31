Вестник Кавказа

Иран может отказаться от массированного удара по Израилю – СМИ

Иран может отказаться от массированного удара по Израилю – СМИ
© Фото: Tasnim
Анонсированная Тегераном на ближайшее время масштабная атака по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании может и не состояться – о такой возможности пишут американские СМИ.

Власти Ирана могут отказаться от жесткой атаки Израиля, о которой Тегеран предупреждал на протяжении последних нескольких дней, сообщает американская газета Politico.

Издание ссылается на свои источники, а точнее на чиновников в США. Они утверждают, что Вашингтон продолжает ждать реакции от Тегерана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, однако полагает, что власти ИРИ внесли коррективы в прежние планы, так что крупномасштабная атака на Израиль совершена не будет.

Как уточнили два высокопоставленных чиновника, руководство США предупредило Исламскую Республику о риске эскалации и переходе сторон к прямой конфронтации. Поэтому Вашингтон призывает Тегеран выбрать какую-то иную реакцию на смерть Хании – так, чтобы она не стала в итоге элементом некоей крупной операции.

Источники уверяют, что сначала иранские власти были против такого подхода, но постепенно все больше принимают его.

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