Иран пригрозил скорым и мощным ответом Израилю

В иранской армии пообещали ответные меры против Израиля в связи с убийством Исмаила Хании. Там также поприветствовали назначение лидера ХАМАС.

Командующий иранской армией генерал-майор Абдулрахим Мусави пригрозил Израилю ответными действиями в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Он заявил, что не сомневается в том, что Израиль получит скорый и мощный ответ на свои действия.

Мусави также оценил новость о новом главе политбюро ХАМАС. Генерал добавит, что движение с новым руководителем продолжит наступательную политику.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели Хании в Иране и советника лидера "Хезболлы". Тегеран и Бейрут обещают отомстить Тель-Авиву за это.