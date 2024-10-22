Президент Грузии призвала голосовать на парламентских выборах

Выборы в парламент Грузии состоятся уже завтра, 26 октября. Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала всех принять участие в голосовании, несмотря на трудности с транспортом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала население страны голосовать на завтрашних парламентских выборах. Это говорится в видеообращении, которое распространяет администрация главы государства.

«Спасибо всем, кто сегодня где-то стоит в очереди, чтобы приехать в свой регион и проголосовать оттуда, потому что они там зарегистрированы, как бы это ни было сложно - нет транспорта, это трудно, это долго, это длинный путь, вы едите и отдадите свой голос Грузии»

- Саломе Зурабишвли

Также она обратилась к гражданам Грузии, проживающим за границей. Она поблагодарила их за борьбу в открытии избирательных участков, в частности, того, что находится в Израиле. Ранее ЦИК Грузии призывал его закрыть из-за напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока.

Отметим, что на территории Грузии будет открыто более 3 тыс избирательных участков в день голосования 26 октября. За рубежом будет работать 67 участков, что стало рекордным показателем.