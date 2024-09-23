Саакашвили призвал голосовать на парламентских выборах в Грузии

Михаил Саакашвили из заключения призвал избирателей голосовать на выборах в парламент 26 октября, так как, по его мнению, Грузия находится в опасности. Он также рекомендовал помогать друг другу добираться до избирательных участков.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страна находится в опасности. Также прямо из заключения он призвал граждан голосовать на предстоящих парламентских выборах 26 октября.

«Друзья, какое время социальных обещаний и красочных клипов! Ведь мы фактически теряем Родину! Нас ждут большие неприятности, если мы все не мобилизуемся и не пойдем на избирательные участки 26-го числа»

- Михаил Саакашвили

Политик также призвал граждан, организации и партии помогать избирателем добираться до участков по месту регистрации. Он предполагает, что в день выборов будет блокироваться общественный транспорт, поэтому при необходимости рекомендует брать попутчиков.

Напомним, что сейчас Михаил Саакашвили находится в клинике «Вивамед», куда его перевели после ухудшения состояния здоровья в тюрьме. Его партия «Единое национальное движение» будет выступать на предстоящих парламентских выборах под номером 5. В случае победы они планируют освободить бывшего президента из заключения.