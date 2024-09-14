Саакашвили сейчас: где и за что его посадили в тюрьму?

Скандальный экс-президент Грузии продолжает привлекать к себе внимание спустя годы отсутствия его в большой политике. Расскажем, где сейчас Михаил Саакашвили, почему сидит в тюрьме, умирает ли и какое у него состояние здоровья.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока – годы его правления 2004–2013. После окончания второго срока и перехода власти в стране к "Грузинской мечте" он покинул Грузию и вернулся обратно только в 2021 году, когда и был арестован за многочисленные преступления.

© Фото: соцсети Михаила Саакашвили

Где сейчас Михаил Саакашвили?

Михаил Саакашвили уже более двух лет лечится в гражданской клинике «Вивамед», куда его перевели из тюрьмы №12 в Рустави по состоянию здоровья, оставаясь при этом в статусе заключенного. Несмотря на многочисленные диагнозы, он успевает активно вести соцсети, давать интервью, экспертные комментарии и писать статьи в газеты преимущественно на темы, касающиеся влияния России на Грузию и действий правящей партии «Грузинская мечта». Также он старается не терять связь со своими соратниками – членами созданной им партии «Единое национальное движение». Они же требуют немедленного освобождения экс-президента из заключения по состоянию здоровья. К этому также призывает ЕС и другие западные структуры.

© Фото: соцсети Михаила Саакашвили

Состояние здоровья Саакашвили сегодня

После того, как Саакашвили посадили в тюрьму, он устроил несколько голодовок. Из-за них его здоровье ухудшилось до критического состояния. С 2021 по 2022 годы оппозиционер приобрел 17 новых заболеваний, к концу 2023 года их число выросло до 36.

© Фото: соцсети Михаила Саакашвили

В последнем отчете от 25 января 2024 года сотрудники клиники «Вивамед» и консилиум врачей утверждают, что бывший президент пошел на поправку и выглядит заметно лучше. Его физическое здоровье показывает положительную динамику – он прибавил в весе, анализы у него неплохие, хотя психологическое состояние все еще оставляет желать лучшего. У него сохраняются проблемы с памятью, мышечная гипотрофия, невропатия, тревожное состояние и депрессия. По мнению экспертов, политику требуется постоянное наблюдение врачей и психологическая помощь.

© Фото: соцсети Михаила Саакашвили

Медики считают, что положительная динамика связана с нахождением Саакашвили более 1,5 года в клинике, где высококвалифицированные врачи оказывают ему многопрофильную помощь. По мере необходимости они проводят полное обследование политика каждые 2-4 месяца.

За что посадили Саакашвили?

Михаил Саакашвили попал под уголовное следствие еще в 2014 году, через год после отъезда из страны. Тогда ему заочно предъявили обвинения в превышении должностных полномочий во время жесткого подавления демонстрации оппозиции в Тбилиси в 2007 году.

В тот же год экс-президента обвинили еще в растрате государственных средств на сумму 8,8 млн лари. Следствие выяснило, что он потратил их на личные нужды (массажисток, косметологов и тому подобное).

Также с 2014 года он проходит свидетелем по делу об убийстве премьер-министра Грузии Зураба Жвания в 2005 году.

© Фото: МВД Грузии

В 2018 году было озвучено еще несколько обвинений в адрес опального политика. В январе Саакашвили заочно приговорили к 3 годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, совершенного в 2006 году. В июне того же года Тбилисский суд заочно приговорил его к 6 годам заключения в тюрьме за организацию вооруженного нападения на депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Суд подтвердил, что Саакашвили приказал тогдашнему начальнику МВД избить депутата за критические высказывания.

Кроме того, в этом году было раскрыто убийство бизнесмена Бадри Патаркацишвили недалеко от собственного дома в Лондоне, совершенное в 2008 году. Следователи арестовали несколько чиновников МВД Грузии, заявивших о причастности Саакашвили к преступлению.

© Фото: соцсети Михаила Саакашвили

Обвинения из заочных превратились в очные в 2021 году после прибытия бывшего президента на родину из Украины, где он занимался политикой и успел получить гражданство страны. И, ко всему прочему, добавилось уголовное дело о незаконном пересечении границы: Саакашвили попал на территорию Грузии спрятавшись в контейнере с молочной продукцией на судне, которое приплыло из украинского порта Черноморск в грузинский порт Поти.

В октябре этого появилась информация о том, что против Саакашвили могут завести еще одно уголовное дело за покушение на члена «Единого национального движения» Гиви Таргамадзе, совершенное из-за недоверия. Показания против политика дал исполнитель преступления.

Сам Михаил Саакашвили отрицает все обвинения и считает себя политическим заключенным, однако Европейский суд по правам человека не признал его таковым. В прошлом году была предпринята попытка освободить политика из тюрьмы, но суд в Тбилиси решил оставить его в заключении, признав справедливость всех приговоров.