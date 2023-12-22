Вестник Кавказа

В России появился халяльный квас

Квас
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Халяльной продукции в РФ становится больше. Соответствующий сертификат получили два напитка комбината "Очаково".

Два безалкогольных напитка комбината "Очаково" прошли сертификацию "Роскачество-Халяль".

Халяльными стали квас и лимонад со вкусом "Мохито".

"Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" выдал сертификат соответствия на продукцию "Очаково". В рамках сертификации "Халяль" подтверждено соответствие исламским стандартам кваса "Очаковский" и безалкогольных лимонадов "Мохито". Это первые отечественные товары в своей категории, сертифицированные аккредитованным органом по сертификации халяль"

– Роскачество

Теперь квас и газировка «Мохито» могут продаваться в России и ха рубежом под знаком "Халяль", что важно для мусульманских потребителей.

В ведомстве отметили, что вскоре сертифицированной халяльной продукции может стать больше - будет рассмотрено около 40 заявок, передает РИА Новости.

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