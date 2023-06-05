"Вкусно – и точка" будет готовить блюда халяль

В российских ресторанах быстрого питания "Вкусно – и точка" будут кормить в том числе халяльными блюдами, рассказал гендиректор компании. Ранее стало известно, что рестораны сети откроются на Северном Кавказе.

В меню "Вкусно – и точка" скоро появятся блюда, приготовленные по технологии халяль. Новое меню анонсировал гендиректор компании Олег Пароев.

В ходе ПМЭФ-2024 бизнесмен обратил внимание на важность налаживания поставок халяльной продукции.

"И поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже"

– Пароев

Соответственно, подчеркнул он, в данный момент компания находится в активном поиске поставщиков продукции халяль.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что рестораны "Вкусно – и точка" будут открываться в регионах СКФО с начала следующего года. Развитием франшизы в регионе займется компания "Кавказ и точка". Пока планируется запустить около 15 ресторанов по всему Северному Кавказу в течение 5 лет.

В декабре 2023 года стало известно об открытии первого в России халяльного "Бургер Кинга". Сообщалось, что два заведения открылись в Казани.