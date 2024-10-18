Грузинская оппозиция готовит переворот после выборов – Папуашвили

Оппозиция в Грузии намерена сразу после выборов устроить революцию, чтобы самим прийти к власти, предупредил спикер парламента и представитель правящей партии Шалва Папуашвили.

Противники власти вместе с НПО ведут подготовку к свержению "Грузинской мечты", которое они собираются осуществить после выборов в парламент в самое ближайшее время. Такое обвинение озвучил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Идет подготовка к 27 октября, чтобы повторился сценарий 2020 года, когда совместными действиями оппозиции и НПО была попытка сменить власть недемократичным путем"

– спикер

Политик напомнил, что оппозиция пыталась захватить бразды управления в Грузии еще тогда. Но "Мечта", на сторону которой встал народ, не позволила ввергнуть страну в хаос.

Сейчас, отметил он, судя по явным признакам, оппозиция пытается провернуть тот же вариант развития событий и начать с того, чтобы объявить выборы в парламент нелегитимными.