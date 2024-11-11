Вестник Кавказа

Кобахидзе отметил важность ослабления радикальной оппозиции для развития Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе на заседании правительства подвел итоги прошедших в Грузии выборов. Премьер страны также отметил, что цели оппозиционных радикалистов расходятся с государственными интересами, поэтому важно ограничить влияние протестующей части политических активистов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ослабление влияния радикальных оппозиционных деятелей благоприятно скажется на развитии страны. 

"Важно, чтобы процесс ослабления радикальной оппозиции продолжился для беспрепятственного развития страны. Сегодня эти четыре радикальные партии, а по сути одна политическая сила обратилась к Евросоюзу с конкретными требованиями по приостановке процесса евроинтеграции Грузии, прекращения любых коммуникаций с представителями грузинских властей и остановки финансовой помощи нашей стране"

– Ираклий Кобахидзе 

Подводя итоги выборов, грузинский премьер поблагодарил народ Грузии за оказанное правящей партии доверие. 

"Ещё раз благодарю грузинский народ за то, что он занял достойную позицию на этих выборах и поддержал долгосрочное и стабильное развитие страны. Победа была очень убедительной"

– Ираклий Кобахидзе 

Кобахидзе также отметил, что "Грузинская мечта" обошла оппозиционные партии на более чем 300 тыс голосов, что подчеркивает выбор народа Грузии в пользу "светлого будущего страны".

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