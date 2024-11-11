Кобахидзе отметил важность ослабления радикальной оппозиции для развития Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ослабление влияния радикальных оппозиционных деятелей благоприятно скажется на развитии страны.
"Важно, чтобы процесс ослабления радикальной оппозиции продолжился для беспрепятственного развития страны. Сегодня эти четыре радикальные партии, а по сути одна политическая сила обратилась к Евросоюзу с конкретными требованиями по приостановке процесса евроинтеграции Грузии, прекращения любых коммуникаций с представителями грузинских властей и остановки финансовой помощи нашей стране"
– Ираклий Кобахидзе
Подводя итоги выборов, грузинский премьер поблагодарил народ Грузии за оказанное правящей партии доверие.
"Ещё раз благодарю грузинский народ за то, что он занял достойную позицию на этих выборах и поддержал долгосрочное и стабильное развитие страны. Победа была очень убедительной"
– Ираклий Кобахидзе
Кобахидзе также отметил, что "Грузинская мечта" обошла оппозиционные партии на более чем 300 тыс голосов, что подчеркивает выбор народа Грузии в пользу "светлого будущего страны".