Вестник Кавказа

Лидеры стран поблагодарили Азербайджан за подготовку к COP29

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководители государств высоко оценили подготовку Азербайджана к COP29. Свое мнение высказали главы Грузии, Пакистана, Италии и других стран.

Гости из различных стран, а также лидеры государств выразили благодарность Азербайджану за подготовку к конференции ООН по климату COP29.

В своих интервью и выступлениях на заседаниях высокопоставленные лица поприветствовали организаторские способности, гостеприимство и профессионализм страны.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф поздравил азербайджанского президента Ильхама Алиева с успешной организацией саммита. Он выразил уверенность, что COP29 безусловно войдет в историю.

Свое мнение высказала и итальянский премьер Джорджа Мелони. Она выразила удовлетворение от того, что видит Азербайджан как председателя конференции, которая рассматривается как часть климатической инициативы.

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе поблагодарил Ильхама Алиева за высокий уровень организации и напомнил, что COP29 впервые проводится на Кавказе. Он пожелал Азербайджану успехов.

Слова благодарности также высказали премьер Египта Мустафа Мадбули, президент Молдовы Майя Санду, а также лидеры африканских стран и малых островных государств.

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