Вестник Кавказа

Кобахидзе: обновлять правительство Грузии не планируется

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Новое правительство Грузии существенно не будет отличаться от прежнего, сообщил премьер страны. Правительство будет утверждено новым парламентом, избранным 26 октября.

Новое правительство Грузии не будет значительно отличаться от прежнего, об этом рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

"Углубленных консультаций (о составе нового правительства) не было, но какое-либо существенное обновление не запланировано"

– Кобахидзе

Ранее в Грузии состоялись выборы в парламент, парламенту нового созыва предстоит утвердить состав нового правительства.

По итогу выборов правящая партия Грузии получила почти 54% голосов избирателей. Оппозиционные силы отказываются признавать результаты.

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