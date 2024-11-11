Вестник Кавказа

Москва выступает за нормализацию обстановки в Абхазии

Москва выступает за нормализацию обстановки в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле подчеркнули важность сотрудничества с Абхазией, а также заявили, что рассчитывают на стабилизацию ситуации в республике, где продолжаются протесты из-за проекта соглашения о гарантиях для российских предпринимателей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступает за нормализацию обстановки в Абхазии. Также официальный спикер Кремля отметил, что исчерпание конфликтной ситуации должно произойти в рамках закона. 

«Двусторонние отношения с Абхазией — это очень важный приоритет нашей внешней политики. Мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле»

– Дмитрий Песков 

Напомним, что в Абхазии уже несколько дней бушует протестная активность. Оппозиционные деятели выступили против ратификации соглашения о гарантиях для российских инвесторов, так как, по мнению несогласных, это должно пагубно отразиться на местном бизнесе. Протестующим удалось сорвать подписание документа, а также прорваться в здание парламента республики. В МИД страны назвали это попыткой госпереворота.


 

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