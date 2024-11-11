В Абхазии неизвестные пытались захватить телевидение

Ситуация в Абхазии: здание местного телеканала пытались захватить неизвестные, вероятно, они представляли оппозицию. Сейчас обстановка стабилизирована.
Телевидение в Абхазии пытались захватить неизвестные лица, передали слова руководства телеканала в Инфоцентре президента республики.
К зданию, где располагается телеканал, подъехали неизвестные, чтобы захватить его. Предположительно они представляли оппозиционные силы.
«Для предотвращения проникновения на охраняемую территорию сотрудники службы охраны были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Данные действия позволили стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта»
- Инфоцентр президента Абхазии