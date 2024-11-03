Вестник Кавказа

Россия резко сократила ввоз одежды из Турции

Одежда на вешалках в магазине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия в два раза уменьшила закупки одежды из Турции. Значительно уменьшился импорт турецкого трикотажа и верхней одежды.

Турецкого трикотажа на российском рынке стало меньше, также снизился ввоз в РФ другой одежды из Турции в 2024 году.

Импорт упал до $253 млн. За период январь-сентябрь этого года РФ приобрела почти в два раза меньше одежды у Турции чем за тот же период 2023 года.

По отдельным категориям импорта сокращение еще значительнее: в 12 раз рухнул импорт мужской вязаной верхней одежды, в 5 раз - женской вязаной верхней одежды, в 8 раз снизился ввоз в РФ турецких трикотажных изделий.

Около 2% всей экспортируемой Турцией одежды приходится на Россию, при этом главный покупатель - Германия, а РФ занимает двенадцатую позицию в списке основных импортеров, передает РИА Новости.

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