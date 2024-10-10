Россия стала крупнейшим покупателем цитрусовых в Турции

Более 30% импортируемых Турцией цитрусовых доставляются в Россию. С начала года РФ приобрела рекордное количество фруктов у Турции.

В январе-сентябре этого года Россия закупила у Турции рекордное количество цитрусовых - 304 тыс тонн, следует из данных статистического ведомства Турции.

Поставки в РФ с прошлого года выросли на 4,3%, больше всего Россия приобретает у Турции мандаринов, из всего цитрусового импорта они занимают 41%. Также на российский рынок поставляется 21% турецких лимонов. В меньшем количестве ввозятся гибридные сорта, апельсины и грейпфруты.

В целом на международном рынке наиболее востребованы турецкие лимоны и мандарины.

В 2024 году Россия - основной покупатель турецких цитрусовых, на нее приходится треть всех поставок, передает РИА Новости.