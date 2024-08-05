МИД РФ: Армения дистанцируется от ОДКБ

В конце ноября состоится очередной саммит ОДКБ, вероятность участия армянской стороны оценили в МИД России. Замглавы МИД напомнил, что Ереван отстранился от ОДКБ.

Саммит ОДБК пройдет в Астане 28 ноября, в российском министерстве иностранных дел отметили, на вопрос о возможном участии Армении, что страна дистанцировалась от Организации.

"Вопрос обращайте к армянской стороне. Но, судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней"

– замглавы ведомства Александр Панкин

В столице Казахстана состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, министерств обороны и комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ, после чего будет проведен саммит.

Армянское руководство не раз заявляло о заморозке своего участия в Организации, при этом официально Армения остается членом ОДКБ.