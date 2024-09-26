Вестник Кавказа

Армения не прекращала бойкотировать ОДКБ – Ереван

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Позиция Еревана относительно участия, а точнее заморозки участия в мероприятиях по линии ОДКБ, не претерпела изменений, подчеркнули в МИД РА.

Власти Армении не принимали никаких решений, которые вносили бы изменения в отношение Еревана к деятельности ОДКБ. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

Таким образом дипломат прокомментировала участие нового посла Армении в России Гургена Арсеняна во встрече глав дипмиссий стран ОДКБ с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает Sputnik Армения.

Это событие вызвало достаточно широкий резонанс, учитывая, что оно стало первым примером участия армянской стороны в мероприятиях ОДКБ за последние практически два года – все прочие встречи, саммиты и т. д. Ереван игнорировал.

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