Армения не прекращала бойкотировать ОДКБ – Ереван

Позиция Еревана относительно участия, а точнее заморозки участия в мероприятиях по линии ОДКБ, не претерпела изменений, подчеркнули в МИД РА.
Власти Армении не принимали никаких решений, которые вносили бы изменения в отношение Еревана к деятельности ОДКБ. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.
Таким образом дипломат прокомментировала участие нового посла Армении в России Гургена Арсеняна во встрече глав дипмиссий стран ОДКБ с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает Sputnik Армения.
Это событие вызвало достаточно широкий резонанс, учитывая, что оно стало первым примером участия армянской стороны в мероприятиях ОДКБ за последние практически два года – все прочие встречи, саммиты и т. д. Ереван игнорировал.