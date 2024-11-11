Президент Абхазии готов к отставке и внеочередным выборам

Президент Абхазии заявил, что готов подать в отставку, если оппозиция покинет захваченные правительственные здания. После этого в Абхазии будут проведены внеочередные выборы, Бжания станет одним из кандидатов.

Президент Абхазии Аслан Бжания, которые накануне покинул столицу и сейчас находится в родном селе Тамыш Очамчырского района, провел встречу со сторонниками, на которой обсудил сложившуюся в республике обстановку.

Бжания заявил, что оппозиционным силам не удастся реализовать сценарий свержения власти, как в 2014 году. Он сообщил, что подаст в отставку, если оппозиция покинет захваченные правительственные здания - после этого могут быть проведены выборы. Народ сам будет выбирать главу государства.

"Я никуда не сбежал, я в Абхазии и никуда не собираюсь уходить. Я здесь не за то, чтобы сохранить кресло президента. Те, кто захватил здание, должны оставить его. Когда они покинут это здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько поддержки они получат"

– Бжания

Встреча со сторонниками президента проходит в сельской школе, вместе с Бжанией в Очамчырском районе находятся вице-президент республики, члены Правительства, спикер Парламента, ряд депутаты и главы районов.

Если оппозиция согласится на предложенный президентов вариант, то Аслан Бжания будет выдвигать свою кандидатуру, чтобы вновь побороться за президентский пост на выборах. В случае отставки Бжании, Абхазией до выборов будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

В настоящее время оппозиционные силы давят на депутатов, желая, чтобы было принято неправовое решение об отставке президента, добавил Бжания. Ситуация должна вернуться в правовое русло, заявил он.

"Если мы не вернем процесс в правовое русло, обеспечить сохранение государства будет очень сложно"

– Бжания

Также сложившаяся ситуация может негативно повлиять на отношения Абхазии и России, напомнил президент республики.

Тем временем, в Сухуме началось совещание Координационного совета, созданного оппозицией. Оно проходит в зале заседаний администрации президента Абхазии.