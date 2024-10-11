Юный певец из Грузии выиграл "Детское Евровидение-2024"

Песенный конкурс "Детское Евровидение-2025" состоится в Грузии: представитель этой страны Андрия Путкарадзе сегодня стал победителем в турнире нынешнего года, который состоялся в Мадриде.

Молодой, но уже опытный певец из Грузии Андрия Путкарадзе выиграл детский конкурс "Евровидение-2024".

Сегодня в Мадриде (столица Испании) юноша обошел представителей еще 16 стран Европы. Он исполнил песню под названием To My Mom ("Моей маме"). Путкарадзе родился в Батуми. Первые песни он начал исполнять в два года. В 6 лет талантливый мальчик стал выступать в составе вокального ансамбля "Дети моря". Позже Андрия выиграл телевизионный конкурс талантов RANINA. На "Евровидение" он отправился в возрасте 11 лет.

Теперь следующий конкурс, который состоится в 2025 году, будет принимать Грузия.

Отметим, что представитель Грузии выигрывает "Детское Евровидение" уже в четвертый раз, что представляет собой рекорд. Таким образом, Грузия стала самой успешной страной за всю историю "Детского Евровидения".

Представитель Армении, 10-летний Лео Мкртчян, занял на конкурсе восьмое место. Его песня была посвящена дружбе с инопланетянином.