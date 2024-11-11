Вестник Кавказа

Грузия сыграла вничью с Украиной в Лиге наций

Грузия сыграла вничью с Украиной в Лиге наций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Грузия ушла от поражения в матче с Украиной в Лиге наций. Голом в составе грузинской команды отметился форвард Жорж Микаутадзе.

В Тбилиси состоялся матч Лиги наций между сборными Грузии и Украины по футболу.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

На 7-й минуте украинцы вышли вперед благодаря автоголу защитника Соломона Кверквелия. Сборная Грузии отыгралась на 76-й минуте после точного удара нападающего Жоржа Микаутадзе.

Турнирная таблица

На данный момент Грузия и Чехия, набравшие по 7 очков, делят первую строчку в группе B1 Лиги наций. На третьем месте располагается Албания, набравшая 6 очков. Замыкает квартет Украина, в активе которой 5 очков.

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