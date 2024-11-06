Вестник Кавказа

Коллекционные монеты вручили футбольной сборной в Грузии

сборная Грузии по футболу
© Фото: сайт президента Грузии
Глава Нацбанка Грузии передала игрокам и тренерам футбольной сборной уникальные монеты. Они были созданы в связи с успехом национальной команды на дебютном для нее чемпионате Европы.

Игроки и тренерский штаб сборной Грузии по футболу стали обладателями коллекционных монет. Об этом сказано в заявлении Нацбанка страны.

Серебряные монеты вручила им исполняющая обязанности президента регулятора Натия Турнава. Главный тренер Вилли Саньоль получил из ее рук золотую медаль.

"Одним из самых радостных и выдающихся исторических фактов, несомненно, стал успех Национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Поэтому мы единогласно решили, что темой новой коллекционной монеты должно стать успешное выступление сборной Грузии по футболу на Евро-2024"

– Натия Турнава

Она подчеркнула, что рада лично вручить монеты игрокам и тренерам и еще раз поблагодарить их за блестящую игру.

Напомним, этим летом грузинская национальная команда приняла участие в дебютном для себя Евро. Подопечные Вилли Саньоля дошли до 1/8 финала, где уступили испанцам.

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