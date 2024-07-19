Фанаты сборной Грузии увидят матчи против Украины и Чехии в центре Тбилиси

В Тбилиси на большом экране покажут матчи сборной Грузии против Украины и Чехии. Грузия в группе B1 Лиги наций занимает 2-е место.

Тбилисский мэр Каха Каладзе сообщил о показе матчей сборной Грузии против Украины и Чехии в рамках Лиги наций на большом экране в центре столицы страны.

Градоначальник отметил, что просмотр футбольных игр будет организован для тех болельщиков, которые не смогут попасть на оставшиеся матчи национальной команды.

Глава города подчеркнул, что показ планируется провести на площади Первой Республики. По его словам, на территории будут установлены объекты питания.

Свои матчи против Чехии и Украины грузинская команда проведет 16 и 19 ноября. Сейчас сборная располагается на второй строчке в группе B1.