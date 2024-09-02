Лига Наций: Армения проиграла Северной Македонии, Грузия победила Албанию

Сборные Армении и Грузии провели во вторник свои матче в Лиге Наций. Игры проходили в Скопье и Тиране.

Вечером 10 сентября проходят матчи 2-го тура Лиги Наций. К настоящему времени уже завершились игры с участием сборных Армении и Грузии.

В Скопье состоялась встреча Лиги C группы 4 между национальными командами Северной Македонии и Армении. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева. Голами отметились полузащитник Энис Барди (70-я минута) и нападающий Боян Миовски (84-я).

Сборная Грузии свою игру в Лиге B группы 1 проводила в гостях против команды Албании. Игра завершилась в пользу грузинской команды со счетом 1:0. Победный мяч на счету полузащитника Георгия Кочорашвили.