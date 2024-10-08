Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Звание Культурной столицы Содружества независимых государств перешло от Самарканда к Лачину. Торжественная церемония состоялась в одном из театров Самарканда.
Статус Культурной столицы СНГ сегодня был передан от Самарканда (Узбекистана) азербайджанскому Лачину. Сообщение о торжественной церемонии опубликовано на сайте Исполкома СНГ.
Мероприятие прошло в Самарканде, в областном музыкально-драматическом театре. Администрация города получила благодарность за реализацию проекта.
Затем статус "Культурной столицы СНГ" торжественно передали азербайджанскому городу Лачину.
Удостоверение, которое подтверждает получение этого статуса, вручили спецпредставителю президента Азербайджана в Лачине Масиму Мамедову.