Вестник Кавказа

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ
© Фото: Telegram-канал Исполкома СНГ
Звание Культурной столицы Содружества независимых государств перешло от Самарканда к Лачину. Торжественная церемония состоялась в одном из театров Самарканда.

Статус Культурной столицы СНГ сегодня был передан от Самарканда (Узбекистана) азербайджанскому Лачину. Сообщение о торжественной церемонии опубликовано на сайте Исполкома СНГ.

Мероприятие прошло в Самарканде, в областном музыкально-драматическом театре. Администрация города получила благодарность за реализацию проекта.

Затем статус "Культурной столицы СНГ" торжественно передали азербайджанскому городу Лачину.

Удостоверение, которое подтверждает получение этого статуса, вручили спецпредставителю президента Азербайджана в Лачине Масиму Мамедову.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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