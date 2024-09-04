Культурной столицей СНГ в 2025 году станет Лачин - Путин

Российский лидер объявил, что в следующем году культурной столицей СНГ станет город Лачин в Азербайджане. В 2024 году этот статус носит узбекский Самарканд.

Президент России Владимир Путин на саммите Содружества Независимых Государств в Москве 8 октября назвал новую культурную столицу СНГ.

"Каждый год мы выбираем культурную столицу Содружества, которая становится центром проведения ярких, творческих и гуманитарных мероприятий, привлекающих живой интерес граждан всех наших стран. Сейчас это Самарканд, а в следующем году, в соответствии с предложенным на наше утверждение проектным решением, эстафету примет азербайджанский Лачин"

– Путин

После этого звание культурной столицы Содружества перейдет к Мегри в Армении, затем - к Молодечно в Белоруссии.

Город Лачин находится в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сегодня обеспечено постоянное проживает почти 2,1 тыс человек в Лачине, освобожденном от оккупации и сегодня активно восстанавливаемом.