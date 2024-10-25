Вестник Кавказа

Трое подростков пострадали в драке в Краснодаре

Трое подростков пострадали в драке в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Драка между подростками произошла в Краснодаре. Причиной инцидента стало замечание прохожего на шум и мат.

Трое учащихся колледжа получили травмы в драке в Краснодаре, одному из пострадавших потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. 

Сообщается, что инцидент случился вечером. Компания студентов отдыхала на улице, прослушивая музыку. На шум отреагировал один из проходивших мимо подростков, который сделал замечание, попросив убавить звук и не использовать нецензурную брань в общественном месте. Словесная перепалка обернулась дракой, в которую также включились еще несколько человек. 

В прокуратуре сообщили, что проведут проверку образовательного учреждения, студентами которого являются участники драки.

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