Трое подростков пострадали в драке в Краснодаре

Драка между подростками произошла в Краснодаре. Причиной инцидента стало замечание прохожего на шум и мат.

Трое учащихся колледжа получили травмы в драке в Краснодаре, одному из пострадавших потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Сообщается, что инцидент случился вечером. Компания студентов отдыхала на улице, прослушивая музыку. На шум отреагировал один из проходивших мимо подростков, который сделал замечание, попросив убавить звук и не использовать нецензурную брань в общественном месте. Словесная перепалка обернулась дракой, в которую также включились еще несколько человек.

В прокуратуре сообщили, что проведут проверку образовательного учреждения, студентами которого являются участники драки.