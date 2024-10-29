Безработный лудоман из Краснодара выудил более 2,5 млн рублей у 17 девушек

Молодой краснодарец через социальные сети обманул девушек на 2,5 млн рублей. Деньги шли на азартные развлечения.

Более 17 девушек пострадали от действий молодого человека из Краснодара, который страдал лудоманией. Жертвы потеряли более 2,5 млн рублей, поведала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Как установили следователи, безработный молодой человек, родившийся в Краснодаре, решил заняться виртуальным мошенничеством, когда почувствовал недостаток средств на азартные развлечения. Используя зарегистрированные на родственников сим-карты, он создал аккаунты в социальных сетях, через которые находил жертв – молодых девушек от 18 до 22 лет.

Используя дар убеждения, злоумышленник входил в доверие к девушкам и под разными предлогами просил перевести ему деньги. Как только жертва осознавала обман, изворотливый краснодарец блокировал ее в социальных сетях.

Сообщается, что уголовное дело направлено в суд Краснодара.