Безработный лудоман из Краснодара выудил более 2,5 млн рублей у 17 девушек

Более 17 девушек пострадали от действий молодого человека из Краснодара, который страдал лудоманией. Жертвы потеряли более 2,5 млн рублей, поведала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Как установили следователи, безработный молодой человек, родившийся в Краснодаре, решил заняться виртуальным мошенничеством, когда почувствовал недостаток средств на азартные развлечения. Используя зарегистрированные на родственников сим-карты, он создал аккаунты в социальных сетях, через которые находил жертв – молодых девушек от 18 до 22 лет.
Используя дар убеждения, злоумышленник входил в доверие к девушкам и под разными предлогами просил перевести ему деньги. Как только жертва осознавала обман, изворотливый краснодарец блокировал ее в социальных сетях.
Сообщается, что уголовное дело направлено в суд Краснодара.