Краснодар снова встал в многокилометровой пробке

Автомобильная пробка длиной в 9 километров сегодня днем образовалась на Восточном обходе Краснодара, и это происходит не впервые – причиной катаклизма стал дорожный ремонт, который в городе затеяли с наступлением зимы.

Сегодня днем машины на Восточном обходе Краснодара вновь встали в 9-километровой пробке в сторону Адыгейска и Горячего Ключа – такая ситуация происходит уже третий день, практически блокируя проезд от поселка Лорис мимо Знаменского, Пашковского микрорайона и аэропорта до ближайшей транспортной развязки.

Заторы – последствие ремонта дорог, стартовавшего в конце сентября, однако если раньше движение автомобилей перекрывали поочередно, то теперь закрывается одна полоса в каждом направлении, передает портал Юга.ру.

Также сильно ограничивается скоростной режим, что и влечет за собой серьезные заторы - вечерами люди бросают машины на обочинах и идут домой пешком, пишут социальные сети.

Очевидно, дорожники торопятся успеть в срок, чтобы сдать объект до конца текущего 2024 года – им осталось заменить 2 км дорожного покрытия, нанести на него разметку и установить ограждение по центру трассы.