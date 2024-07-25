Вестник Кавказа

Краснодар снова встал в многокилометровой пробке

Краснодар снова встал в многокилометровой пробке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобильная пробка длиной в 9 километров сегодня днем образовалась на Восточном обходе Краснодара, и это происходит не впервые – причиной катаклизма стал дорожный ремонт, который в городе затеяли с наступлением зимы.

Сегодня днем машины на Восточном обходе Краснодара вновь встали в 9-километровой пробке в сторону Адыгейска и Горячего Ключа – такая ситуация происходит уже третий день, практически блокируя проезд от поселка Лорис мимо Знаменского, Пашковского микрорайона и аэропорта до ближайшей транспортной развязки.

Заторы – последствие ремонта дорог, стартовавшего в конце сентября, однако если раньше движение автомобилей перекрывали поочередно, то теперь закрывается одна полоса в каждом направлении, передает портал Юга.ру.

Также сильно ограничивается скоростной режим, что и влечет за собой серьезные заторы - вечерами люди бросают машины на обочинах и идут домой пешком, пишут социальные сети. 

Очевидно, дорожники торопятся успеть в срок, чтобы сдать объект до конца текущего 2024 года – им осталось заменить 2 км дорожного покрытия, нанести на него разметку и установить ограждение по центру трассы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
505 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нападение на сотрудников ДПС в Краснодаре: преступников ищут

Нападение на сотрудников ДПС в Краснодаре: преступников ищут

Обстановка на М-4 &quot;Дон&quot;: обнаружена пробка в Горячем Ключе

Обстановка на М-4 "Дон": обнаружена пробка в Горячем Ключе

Верхний Ларс собрал в пробке 4,3 тыс фур

Верхний Ларс собрал в пробке 4,3 тыс фур

Очередей к Крымскому мосту нет с обеих стороны

Очередей к Крымскому мосту нет с обеих стороны

Верхний Ларс на сегодня: пробка достигла почти 5 тыс фур

Верхний Ларс на сегодня: пробка достигла почти 5 тыс фур

Полицейские разнимали драку на Верхнем Ларсе

Полицейские разнимали драку на Верхнем Ларсе

Верхний Ларс на сегодня: очередь грузовиков приближается к 4,6 тыс

Верхний Ларс на сегодня: очередь грузовиков приближается к 4,6 тыс

Крымский мост снова встал в сторону Кубани

Крымский мост снова встал в сторону Кубани

Крымский мост избавился от очередей

Крымский мост избавился от очередей

Свыше тысячи машин ждут своей очереди на Крымский мост

Свыше тысячи машин ждут своей очереди на Крымский мост

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы