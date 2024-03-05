В Краснодаре все же построят метро

Минтранс РФ принял решение о строительстве наземного метро в Краснодаре, которое начнется уже в нынешнем 2024 году, говорится в распоряжении министерства, о котором стало известно сегодня.

В Краснодаре все же построят наземное метро, чтобы разгрузить город от переизбытка транспорта - ответ Минтранса России по этому поводу опубликовал урбанист Мирослав Валькович.

"После издания распоряжения правительством РФ реализацию инвестиционного проекта запланировано начать в 2024 году"

- Минтранс России

Согласно концепции, в городе будут построены шесть линий и 38 станций метро, поезда по которым будут ходить с интервалом не более 20 минут, обойдется проект как минимум в 80 млрд рублей, а претворять его в жизнь будет РЖД. Разработали проект "Городские решения", ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" и портал "Общественный транспорт Кубани и Адыгеи".

Проект краснодарского метро долгое время был заморожен. Сейчас идея создания подземки находится в стадии экспертизы, заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время "Прямой линии", когда отвечал на вопросы жителей региона о строительстве метрополитена в краевом центре.

Напомним, по данным Союза транспортников, в Краснодаре на 1 тыс человек населения приходится 437 машин. При этом невозможно увеличить количество полос на центральных улицах города – таких, как Северная, Октябрьская или Красная, что собирают в час пик огромные пробки.