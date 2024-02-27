Почему в Дагестане нет метро?

В Дагестане не будет метро из-за высокой сейсмичности. В республике призвали развивать высокоскоростные поезда, которые свяжут все регионы Кавказа.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, почему власти республики отказались от идеи строительства метро в регионе.

На конференции, посвященной развитию общественного пассажирского транспорта, студент дагестанского вуза спросил, появится ля в Дагестане метро.

Меликов ответил, что Дагестан является сейсмичным регионом, поэтому строить метро в республике не получится. Он призвал поговорить о развитии наземного транспорта, который позволит связать все регионы Кавказа.