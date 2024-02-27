Скоростной поезд в будущем может курсировать между столицами Дагестана и Чечни

Между Махачкалой и Грозным хотят запустить скоростной поезд. В столице Дагестана заявили, что это может произойти в обозримом будущем. Это важно для развития отрасли.
В Махачкале прошла конференция по развитию общественного транспорта, но которой обсуждался возможный запуск скоростного поезда из Дагестана в Чечню.
Как пишет РИА Дагестан, участники конференции допустили, что в обозримом будущем электропоезд будет курсировать между столицами двух кавказских республик.
Представители Северо-Кавказской железной дороги заявили, что в настоящее время стоит задача как охвата растущего пассажиропотока, но и дальнейшего развития этой отрасли.
Помимо этого, на мероприятии обсуждались планы по наращиванию числа подвижных составов и повышению комфортности в новых поездах.