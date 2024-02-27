Вестник Кавказа

Скоростной поезд в будущем может курсировать между столицами Дагестана и Чечни

Скоростной поезд в будущем может курсировать между столицами Дагестана и Чечни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Махачкалой и Грозным хотят запустить скоростной поезд. В столице Дагестана заявили, что это может произойти в обозримом будущем. Это важно для развития отрасли.

В Махачкале прошла конференция по развитию общественного транспорта, но которой обсуждался возможный запуск скоростного поезда из Дагестана в Чечню.

Как пишет РИА Дагестан, участники конференции допустили, что в обозримом будущем электропоезд будет курсировать между столицами двух кавказских республик.

Представители Северо-Кавказской железной дороги заявили, что в настоящее время стоит задача как охвата растущего пассажиропотока, но и дальнейшего развития этой отрасли.

Помимо этого, на мероприятии обсуждались планы по наращиванию числа подвижных составов и повышению комфортности в новых поездах.

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