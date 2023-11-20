Будет ли метро в Краснодаре?

Проект краснодарского метро долгое время был заморожен. Сейчас идея создания подземки находится в стадии экспертизы.

Проект краснодарской подземки сейчас находится в стадии экспертной оценки. Такое заявление сделал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время "Прямой линии", когда отвечал на вопросы жителей региона о строительстве метрополитена в краевом центре.

Губернатор поделился, что долгое время считал строительство метро в Краснодаре невозможной идеей.

"Мне долгое время казалось, что подземное метро в Краснодаре невозможно: эксперты объясняли про песочные грунты, подземные воды, которые пересекаются в разных направлениях, условия меняются каждые 100, каждые 10 метров. Но вот появились новые современные технологии. И уже наши коллеги перешли к проектированию. Я пока отказывался верить в то, что это возможно. Вообще мы даже договаривались с мэром не говорить об этом"

- Вениамин Кондратьев

По информации главы региона сейчас вопросом занимаются специалисты. Как только государственная комиссия даст оценку проекту, будет решена его дальнейшая судьба.

Губернатор отметил, что Краснодар развивающийся город, в котором проживают более 1,5 млн человек. С каждым годом население краевой столицы увеличивается. Поэтому власти региона не теряют надежду на реализацию плана по строительству подземки в Краснодаре.