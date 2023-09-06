Метро в Краснодаре может стать реальностью

Высшая школа управления обосновала и одобрила проект первой ветки краснодарского метро, которое будет отличаться от привычной подземки.

Метро в столице Кубани имеет право на жизнь, и оно будет экономически эффективным, хотя в полном смысле этого слова это будет не совсем метро – проект уже обосновали специалисты Высшей школы управления, сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Илья Поздняков, пишет "Коммерсант".

"Технически это метро. Так называемое "легкое" метро. Разница в том, что в обычном метро одно направление, один тоннель, а в легком метро в одном тоннеле два рельса идут параллельно в обоих направлениях. Также в обычном метро электричество подается на рельсы, а в легком - на провода"

- Илья Поздняков

Уже началась предпроектная проработка идеи, а значит, мечты краснодарцев начали претворяться в реальность – ожидается, что первая ветка "легкого" метро пройдет в северо-восточный район "Нового Краснодара", который активно развивается. Жилые районы города требуют развития транспортной инфраструктуры, и здесь метро будет как нельзя кстати. К тому же оно сможет со временем разгрузить уже построенные густонаселенные городские районы.

Этот фактор может стать решающим при получении дополнительной финансовой поддержки проекта на уровне федерации, а учитывая популярность городского трамвая, "легкое метро" будет пользоваться у горожан неизменным спросом, уверен глава департамента.