В Москве метро протянули до аэропорта Внуково

Две новые станции открылись в Московском метрополитене. Одна из них позволяет добраться до Внуково.
Новые станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" открыты сегодня в метро Москвы.
"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково". <…> Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт"
– мэр города Сергей Собянин
Благодаря новой станции, частично уменьшится транспортная нагрузка на Киевское и Боровское шоссе. "Аэропорт Внуково" будет ежедневно использоваться 22 тыс человек. Внуково стал первой авиагаванью столичного региона, в котором действует станция метро.