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В Москве метро протянули до аэропорта Внуково

В Москве метро протянули до аэропорта Внуково
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Две новые станции открылись в Московском метрополитене. Одна из них позволяет добраться до Внуково.

Новые станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" открыты сегодня в метро Москвы.

"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково". <…> Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт"

– мэр города Сергей Собянин

Благодаря новой станции, частично уменьшится транспортная нагрузка на Киевское и Боровское шоссе. "Аэропорт Внуково" будет ежедневно использоваться 22 тыс человек. Внуково стал первой авиагаванью столичного региона, в котором действует станция метро.

Какого цвета будут новые линии в московском метро?

Какого цвета будут новые линии в московском метро?

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