Какого цвета будут новые линии в московском метро?

В Москве подвели итог голосования за цветы новых линий метрополитена. Горожане решили, что линии на схеме метро нужно окрасить в следующие цвета: изумруд, рубин, графит. Такими будут три строящиеся радиальные линии.
Москвичи выбрали цвета, которыми на схеме метро будут обозначены новые ветки.
Решено, что Троицкая линия будет бирюзовой, Бирюлевская - рубиновой, а Рублево-Архангельская - цвета графита. За такое цветовое решение голоса отдали свыше 56 тыс жителей Москвы.
Все три линии - строящиеся, это радиальные линии, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы.
"Строительство трех радиальных линий - основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию"
– мэр Москвы Сергей Собянин
Градоначальник пообещал, что к 2025 году 91% жителей города будут иметь в пешей доступности транспорт рельсового типа.