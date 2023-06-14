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Какого цвета будут новые линии в московском метро?

Какого цвета будут новые линии в московском метро?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве подвели итог голосования за цветы новых линий метрополитена. Горожане решили, что линии на схеме метро нужно окрасить в следующие цвета: изумруд, рубин, графит. Такими будут три строящиеся радиальные линии.

Москвичи выбрали цвета, которыми на схеме метро будут обозначены новые ветки.

Решено, что Троицкая линия будет бирюзовой, Бирюлевская - рубиновой, а Рублево-Архангельская - цвета графита. За такое цветовое решение голоса отдали свыше 56 тыс жителей Москвы.

Все три линии - строящиеся, это радиальные линии, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы.

"Строительство трех радиальных линий - основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию"

– мэр Москвы Сергей Собянин

Градоначальник пообещал, что к 2025 году 91% жителей города будут иметь в пешей доступности транспорт рельсового типа.

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