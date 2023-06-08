Путин оценил работу мэра Москвы

Опубликовано: 14:38, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна,

"Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы"

– Владимир Путин

Песков добавил, что Москва – один из передовых, системообразующих регионов, задающих тренды ля всей страны.