РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин оценил работу мэра Москвы

Путин оценил работу мэра Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна,

"Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы"

– Владимир Путин

Песков добавил, что Москва – один из передовых, системообразующих регионов, задающих тренды ля всей страны.

Читайте нас в Дзен Новости Google News
665 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version