Путин оценил работу мэра Москвы

Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы
Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поддержка президента на выборах мэра столицы очевидна,
"Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы"
– Владимир Путин
Песков добавил, что Москва – один из передовых, системообразующих регионов, задающих тренды ля всей страны.