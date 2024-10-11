"Газпром" стал крупнейшим в России инвестором среди компаний – СМИ

"Газпром" оказался крупнейшим инвестором среди компаний в РФ по рейтингу Forbes. В тройку также вошли РЖД с рекордным объемом инвестиций в истории компании.

Объем инвестиций "Газпрома" оказался наибольшим среди всех компаний РФ за 2023 год. Газовый гигант инвестировал в различные проекты порядка 2,5 трлн рублей.

Почти вдвое меньше инвестировали в "Роснефти" – 1,3 трлн рублей. Также в тройку крупнейших инвесторов попали РЖД. Здесь в развитие предприятий направили 1,26 трлн рублей, что стало рекордным показателем за всю историю государственной транспортной компании.

Суммарно в 70 компаниях рейтинга инвестировали чуть более 12 трлн рублей за прошлый год.