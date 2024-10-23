Вестник Кавказа

Промышленное производство в Ингушетии выросло на 13% в 2024 году

Товарный поезд на фоне завода
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Промышленность в Ингушетии продолжает развиваться. В этом году рост производства составил 13%, локомотивом промышленности региона стала металлургия.

С начала года по начало осени рост промышленного производства в Ингушетии составил 13%, поведал глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в регионе особенно активно развивается металлургическое производство. В частности, организовано крупное производство продукции из алюминия. 

Также Ингушетия специализируется на производстве изделий из пластика, резины, здесь развивается деревообработка. 

Отметим, что республика оказалась в авангарде по росту производства в 2024 году среди всех регионов страны. Ингушетия заняла в рейтинге 4 место, лидером стал Камчатский край.

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