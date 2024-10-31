В Краснодарском крае создадут более 12 тыс рабочих мест

Краснодарский край продолжает оставаться одним из самых привлекательных регионов страны для инвестиций. К открытию здесь готовятся около 100 предприятий, на которых смогут работать несколько тысяч человек.

Инвестиции в экономику Кубани превысили 200 млрд рублей в 2024 году. Новые проекты обеспечат рабочими местами более 12 тыс человек.

В регионе заключили более 90 инвестиционных договоров. Сейчас в Краснодарском крае почти завершена реализация около 100 проектов, которые обеспечат возможностями трудоустройства около 5 тыс человек.

Наиболее приоритетные проекты связаны с портами Азово-Черноморского бассейна, туристической сферой, а также производствами, передает «Ъ-Кубань».

Так, в 2024 была запущена ТЭС «Ударная» в Крымском районе, открыт санаторный комплекс в Анапе, а также реконструирован маслозавод в Кавказском районе.