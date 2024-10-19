Вестник Кавказа

Новороссийск нарастил собственные доходы

Новороссийск нарастил собственные доходы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новороссийске оценили итоги уходящего года. Увеличились собственные доходы курорта, темпы роста превысили 100%.

Экономика Новороссийска растет, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«За 10 месяцев 2024 года поступления в консолидированный бюджет края по Новороссийску составили более 49 млрд рублей, темп роста относительно аналогичного периода 2023 года – 112,5%»

– Кравченко

Он уточнил, что с начала года бюджет города пополнился более чем на 7,7 млрд рублей - это превышает прошлогодние данные за 10 месяцев на 1,7 млрд, темп роста - 127,4%.

«Основную долю доходной части бюджета составляют налоговые доходы. В этом году они составили более 6,7 млрд рублей, или 87,4 процента от общего объема поступлений»

– Кравченко

Рост доходов позволил городу погасить муниципальный долг, что позволит Новороссийску в следующем году на решение социальных задач направить более 100 млн рублей, которые иначе были бы направлены на обслуживание долга.

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