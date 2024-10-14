В Новороссийске планируют построить стадионы для футбола и гандбола

Поклонники командных игр с мячом из Новороссийска получат возможность смотреть матчи в комфортных условиях: в городе планируется строительство футбольного и гандбольного стадионов.

Один из руководителей футбольного клуба "Черноморец" Сергей Шишкарев рассказал о планах строительства новой футбольной арены в Новороссийске. По словам Шишкарева, это может произойти, если клуб выйдет в высший дивизион российского футбола.

Арену могут построить на месте старого стадиона в центре Новороссийска. Однако там возможности для строительных работ ограничены, поэтому значительно увеличить размеры объекта не представляется возможным, рассказал Шишкарев газете "Спорт-Экпресс".

Другой вариант предполагает строительство стадиона в районе Малой земли. Новая арена в этом месте может принять до 20 тыс поклонников футбола.

Также в Новороссийске планируется строительство гандбольной арены для клуба "Черноморочка". Вместимость стадиона может составить 1,5-2 тыс мест.