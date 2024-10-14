Вестник Кавказа

В Новороссийске планируют построить стадионы для футбола и гандбола

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Поклонники командных игр с мячом из Новороссийска получат возможность смотреть матчи в комфортных условиях: в городе планируется строительство футбольного и гандбольного стадионов.

Один из руководителей футбольного клуба "Черноморец" Сергей Шишкарев рассказал о планах строительства новой футбольной арены в Новороссийске. По словам Шишкарева, это может произойти, если клуб выйдет в высший дивизион российского футбола. 

Арену могут построить на месте старого стадиона в центре Новороссийска. Однако там возможности для строительных работ ограничены, поэтому значительно увеличить размеры объекта не представляется возможным, рассказал Шишкарев газете "Спорт-Экпресс". 

Другой вариант предполагает строительство стадиона в районе Малой земли. Новая арена в этом месте может принять до 20 тыс поклонников футбола. 

Также в Новороссийске планируется строительство гандбольной арены для клуба "Черноморочка". Вместимость стадиона может составить 1,5-2 тыс мест.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Черное море в Анапе охладилось сильнее всего в Краснодарском крае

Черное море в Анапе охладилось сильнее всего в Краснодарском крае

Часть Новороссийска осталась без отопления в праздник

Часть Новороссийска осталась без отопления в праздник

Города юга России снова примут фестиваль южной кухни

Города юга России снова примут фестиваль южной кухни

Новороссийская таможня не пустила в страну партию зараженных турецких лимонов

Новороссийская таможня не пустила в страну партию зараженных турецких лимонов

Порт Новороссийск нарастит отгрузку зерна

Порт Новороссийск нарастит отгрузку зерна

Турецкие мандарины в России оказались с личинками

Турецкие мандарины в России оказались с личинками

Отопительный сезон в Новороссийске начнется с 21 октября

Отопительный сезон в Новороссийске начнется с 21 октября

Бывший рыбзавод превратится в гостиницу в Новороссийске

Бывший рыбзавод превратится в гостиницу в Новороссийске

Двухэтажный поезд связал Москву и Новороссийск

Двухэтажный поезд связал Москву и Новороссийск

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы