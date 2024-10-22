Вестник Кавказа

В Минводах отремонтируют стадион "Локомотив"

Скульптура бегуна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минеральных Водах в будущем году могут приступить к ремонту старого стадиона "Локомотив". Недавно он перешел в собственность муниципалитета.

Стадион "Локомотив" в Минводах ожидает ремонта, работы могут начаться в 2025 году, поделилась замглавы комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Думы Раиса Кармазина.

"В этом году были выделены деньги на проектно-сметную документацию, сейчас проходит экспертиза… Может быть, со следующего года, когда будет готова вся документация, просить финансирование, пока все делают за счет средств собственного бюджета"

– Раиса Кармазина

Она добавила, что стадион «нужен как воздух», он был построен на улице Пятигорской более 60 лет назад, но и сегодня эта площадка популярна и используется жителями для занятий спортом на свежем воздухе. Недавно объект из собственности железнодорожников перешел в муниципальную, передает ТАСС.

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