Вестник Кавказа

Находка времен ВОВ привела к эвакуации жителей Кубани

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бомба времен Великой Отечественной войны стала причиной эвакуации тысячи жителей поселка в Краснодарском крае. Ее начнут в 12:00 по московскому времени.

В населенном пункте Ильич Темрюкского района Кубани производят временную эвакуацию местных жителей. Решение об этом было принято после нахождения бомбы времен Великой Отечественной войны, рассказали в региональном оперштабе.

«В поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности (...) приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12:00 мск»

- оперштаб Краснодарского края

Сейчас сотрудники оперштаба обходят дома в поселке и оповещают об эвакуации. Все образовательные учреждения закрыты.

Всего придется эвакуировать 1,8 тыс человек. Им предоставят пункты временного размещения и все необходимое.

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