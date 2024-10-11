Находка времен ВОВ привела к эвакуации жителей Кубани

Бомба времен Великой Отечественной войны стала причиной эвакуации тысячи жителей поселка в Краснодарском крае. Ее начнут в 12:00 по московскому времени.

В населенном пункте Ильич Темрюкского района Кубани производят временную эвакуацию местных жителей. Решение об этом было принято после нахождения бомбы времен Великой Отечественной войны, рассказали в региональном оперштабе.

«В поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности (...) приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12:00 мск»

- оперштаб Краснодарского края

Сейчас сотрудники оперштаба обходят дома в поселке и оповещают об эвакуации. Все образовательные учреждения закрыты.

Всего придется эвакуировать 1,8 тыс человек. Им предоставят пункты временного размещения и все необходимое.