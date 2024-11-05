Турпоток из Турции в Россию вырос на 24%

Россия стала привлекательной для турецких путешественников. Больше всего туристов из Турции привлекают Адыгея, Чечня, Татарстан.

С начала текущего года поток туристов из Турции в Россию увеличился на четверть, поделилась директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова.

"Въездной турпоток из Турции пока несопоставим с числом поездок россиян в эту страну, однако он демонстрирует тенденцию к устойчивому росту в последние годы"

– Максутова

Она уточнила, что в январе-сентябре Россия приняла 76,8 тыс визитеров из Турции, это на 24% больше показателей прошлого года. В середине ноября в турецкой столице прошла туристическая выставка Travel Expo Ankara, стенд Discover Russia привлек много внимания. Турецким путешественникам интересны различные виды отдыха в России. Чаще всего они выбирают традиционно мусульманские регионы.

"Это Татарстан и республики Северного Кавказа – Адыгея и Чечня, с которыми у Турции благодаря наличию многочисленной черкесской диаспоры налажены прочные гуманитарные контакты"

– Максутова

Россия готова конкурировать за турецкого туриста со странами Закавказья и Балкан, отметила она в беседе с РИА Новости.