Иран готов перестать обогащать уран – СМИ

Иранские власти могут остановить процесс наращивания обогащенного урана. Главное условие – отказ западных стран от антииранской резолюции.

В Иране допускают отказ от дальнейшего обогащения урана до 60% урана. Об этом сказано в докладе МАГАТЭ.

Из документа следует, что это произойдет, если Совет управляющих МАГАТЭ не станет принимать на этой неделе западную антииранскую резолюцию.

По данным агентства Reuters, Исламская Республика уже сделала ряд подготовительных шагов для того, чтобы прекратить обогащение.

Кроме того, руководство ИРИ может рассмотреть возможность допуска четырех дополнительных инспекторов МАГАТЭ на территорию страны.

Напомним, согласно предварительным данным, запасы обогащенного до 60% урана в Иране сейчас составляют более 182 кг. В августе этот показатель находился на отметке в районе 164 кг.