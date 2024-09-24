Вестник Кавказа

Иран пригрозил изменить свою ядерную доктрину

Аббас Аракчи
© Фото: сайт агентства Mehr
В Иране не исключили, что изменят свою ядерную доктрину. В МИД ИРИ отметили, что пойдут на этот шаг в случае антииранской резолюции со стороны МАГАТЭ.

Иран готов изменить свою ядерную доктрину в случае принятия МАГАТЭ любой резолюции, направленной против страны. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики.

"Если МАГАТЭ примет антииранскую резолюцию, то мы примем ответные зеркальные меры, - мы внесем изменения в свою ядерную доктрину, которые никому не понравятся"

– Аббас Аракчи

Аналогичное заявление сделал также один из депутатов иранского парламента. Ахмад Надери подчеркнул, что ИРИ нужно поменять свою ядерную и военную доктрины.

"Cчитаю, что нам следует идти по пути изменения ядерной и военной доктрин. Мы должны пойти на испытание атомной бомбы. У нас нет другого пути, так как равновесие в регионе неустойчиво"

– Ахмад Надери

Напомним, недавно с визитом в Исламской Республике побывал глава МАГАТЭ. В ходе поездки Рафаэль Гросси пообщался с властями страны и осмотрел объекты в Фордо и Нетензе. В частности, иранской президент заверил его на встрече, что страна никогда не создавала и не будет заниматься созданием ядерного оружия.

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