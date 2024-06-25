Вестник Кавказа

Аракчи откровенно поговорил с Гросси

Аракчи откровенно поговорил с Гросси
© Фото: официальный сайт МАГАТЭ
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сегодня провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, которые он назвал важными и откровенными, отметив, что Тегеран не намерен поддаваться давлению "евротройки".

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Аракчи сегодня провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которых он заявил, что Тегеран продолжает сотрудничество с агентством и готов к переговорам по ядерной сделке на основе национальных интересов, однако не будет делать этого под давлением, сообщил глава МИД ИРИ в своем аккаунте в соцсети X.

"Важные и откровенные переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сегодня утром. Как приверженный участник договора о нераспространении ядерного оружия, мы продолжаем полное сотрудничество с МАГАТЭ. Разногласия могут быть разрешены путем сотрудничества и диалоги. Мы договорились продолжить..."

- Аббас Аракчи

Стороны договорились продолжить переговоры на основе взаимных национальных интересов и неотъемлемых прав, при этом не будут проводить их под чьим-либо давлением или устрашением,  написал Аракчи.

В вопросе переговоров по ядерной сделке "мяч сейчас в руках" евротройки, добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.

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