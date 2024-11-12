Вестник Кавказа

ДТП в Дагестане унесло жизнь пожилой женщины

ДТП в Дагестане унесло жизнь пожилой женщины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария произошла в пригороде Махачкалы, столкнулись две «Лады». В результате на месте происшествия погибла 63-летняя женщина.

В пригороде Махачкалы произошло ДТП, погиб один человек, пишет пресс-служба ГИБДД по Дагестану.

Трагедия случилась на трассе «Шамхал-Красноармейск-Махачкала». 21-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречку и врезался в «Ладу Веста», которой управлял 60-летний мужчина.

Отмечается, что на месте происшествия погибла 63-летняя женщина, которая была пассажиркой «Весты».

 

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