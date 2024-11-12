ДТП в Дагестане унесло жизнь пожилой женщины

Автоавария произошла в пригороде Махачкалы, столкнулись две «Лады». В результате на месте происшествия погибла 63-летняя женщина.
В пригороде Махачкалы произошло ДТП, погиб один человек, пишет пресс-служба ГИБДД по Дагестану.
Трагедия случилась на трассе «Шамхал-Красноармейск-Махачкала». 21-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречку и врезался в «Ладу Веста», которой управлял 60-летний мужчина.
Отмечается, что на месте происшествия погибла 63-летняя женщина, которая была пассажиркой «Весты».